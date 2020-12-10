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Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году», - сказал он в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечало, что введение карантина выходного дня не возымеет существенного влияния на итоги года и его влияние составит 0,04-0,06 п.п. в годовом исчислении.

В то же время Сологуб отметил, что НБУ оценивает влияние карантина выходного дня на ВВП страны в 0,02 п.п.

«Мы где-то ожидали влияние до 0,2 п.п. на ВВП. Можно сказать, что, скорее всего, он будет меньшим», - сказал Сологуб.

Замглавы также отметил ухудшение деловых ожиданий, на что, по его мнению, возымел большее влияние не непосредственно карантин, а его ожидание.

«Бизнес, люди не очень понимали, как именно будет вводиться карантин», - сказал Сологуб.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
ForUm

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