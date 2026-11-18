Підрозділи армії США, які проходять службу в Європі, в окремих випадках поверталися до місць постійної дислокації з неоплаченими рахунками за ремонт військової техніки. Причиною стало перенаправлення коштів, призначених для їхнього забезпечення, на операції з підтримки України.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США, на який посилається американське видання Stars and Stripes.

У документі зазначено, що Командування армії США в Європі та Африці (USAREUR-AF) змушене одночасно забезпечувати підтримку України й утримувати американський військовий контингент у Європі. Оскільки у 2025 і 2026 роках Вашингтон не виділяв додаткових коштів на допомогу Україні, командування перекидало на ці потреби фінансування, спочатку передбачене для ротаційних підрозділів та інших довгострокових військових завдань у Європі.

У результаті деякі підрозділи після завершення ротації поверталися додому, залишивши неоплаченими рахунки за запасні частини для військової техніки.

Водночас у звіті не уточнюється, які саме підрозділи зіткнулися з такими проблемами, про яку техніку йдеться та якою є загальна сума заборгованості.

Інспектор також звернув увагу на те, що одночасне забезпечення допомоги Україні та інших військових операцій США створює додаткове навантаження на запаси техніки, заздалегідь розміщені американською армією в Європі.

Зокрема, у період із липня до вересня Європейське командування США передавало літаки, боєприпаси, військово-морські засоби, обладнання та особовий склад для підтримки американських операцій проти Ірану.