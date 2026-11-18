В Одесі 19 листопада оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Про це повідомляє Одеська міськрада.
“19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті за загиблими внаслідок масованої атаки на місто, яка сталася 18 листопада”, - йдеться в повідомленні.
Цього дня на будівлях міста буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Як повідомляв ForUA, російські війська тричі атакували середмістя Одеси 18 листопада. Унаслідок атак загинули чотири людини.
Автор: Сергій Ваха