В Одесі 19 листопада оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Про це повідомляє Одеська міськрада.

“19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті за загиблими внаслідок масованої атаки на місто, яка сталася 18 листопада”, - йдеться в повідомленні.

Цього дня на будівлях міста буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як повідомляв ForUA, російські війська тричі атакували середмістя Одеси 18 листопада. Унаслідок атак загинули чотири людини.