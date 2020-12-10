Экс-президент Виктор Янукович не будет принимать участия в судебном заседании по рассмотрению меры пресечения для него в деле о массовых убийствах «майдановцев».
Такое решение 9 декабря принял следственный судья Печерского райсуда Киева Валерий Пидпалый, сообщает УНИАН.
Судья оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Януковича о его вызове на судебное заседание по избранию ему меры пресечения и о дистанционном участии в заседании через видеоконференцсвязь.
Следственный судья сослался на часть 6 статьи 193 Уголовного процессуального Кодекса, согласно которой процедура заочного избрания меры пресечения не предусматривает вызова подозреваемого в суд или его участие в судебном заседании дистанционно.
Кроме того, судья отметил, что Янукович не лишен права на защиту, поскольку его интересы в суде представляют адвокаты.
После этого Пидпалый объявил перерыв в заседании на три часа, ориентировочно до 1:00 10 декабря.
Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Суд разъяснил свое решение тем, что «прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск».
Его адвокат Виталий Сердюк сообщил, что сам Янукович хочет принять участие в заседании суда.
Прокурор по делу Алексей Донской заявил, что Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар.
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