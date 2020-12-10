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Кабинет Министров 9 декабря принял постановление, которое вносит изменения в ряд нормативных актов, регулирующих проведение рубок в украинских лесах. Эти изменения позволят сохранить леса Карпат, леса природно-заповедного фонда, остановить чрезмерные санитарные рубки и в целом улучшить практики ведения лесного хозяйства, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Решение правительства радикально ограничивает сплошные рубки лесов Карпат, в отдельных категориях лесов их теперь можно будет проводить только в лесах искусственного происхождения. К тому же, вводятся современные европейские подходы к сохранению биоразнообразия. Это позволит хранить важные для флоры и фауны дерева, даже если они подпадают под критерии санитарной рубки. Сейчас действующий подход к управлению лесами приводит к тому, что они теряют биоразнообразие и уникальный клад - мертвую древесину, которая является свидетельством здорового леса», - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Изменения предусматривают:

- запрет сплошных санитарных рубок в высокогорных, берегозащитных, противоэрозионных лесах Карпат природного происхождения;

- полный запрет лесовосстановительных рубок в горных лесах Карпат;

- установление новых ограничений на проведение рубок в природно-заповедном фонде;

- введение современных европейских подходов к сохранению тех деревьев, которые играют важную биоценотическую функцию и тому подобное.

По словам Абрамовского, это только первый шаг к кардинальным реформам в лесном хозяйстве, внедрению новых правил заготовки древесины и воспроизводства лесов. Именно с этой целью Министерством разработана Государственная стратегия управления лесами Украины до 2035 года и продолжается работа над разработкой единого комплексного документа, который введет лучшие современные практики в сфере проведения рубок в Украине.
ForUm

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