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Подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма» заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима гендиректора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Об этом говорится в решении суда, передает УНИАН.

Ислямова российский суд обвинил «в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности РФ».

«Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации, и ограничением свободы сроком на 1 год. Местом отбытия наказания Ислямову определить колонию строгого режима», - сказал судья, оглашая приговор.

Адвокат Ислямова Николай Полозов неоднократно заявлял, что преследование его подзащитного является сугубо политически мотивированным.

По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.

Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы, для «отторжения Республики Крым из состава РФ». Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным - считает обвинение.

Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области. Следствие квалифицировало это, как диверсию - электроэнергия перестала поступать на полуостров.

Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах.
ForUm

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