Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и избежать дальнейших жестких ограничений до апреля, когда начнется массовая вакцинация.

Об этом он написал в Facebook.

«Я очень надеюсь, что благодаря «каникулам» в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация», - отметил Радуцкий.

По его словам, Украине удалось избежать сценария жесткого локдауна, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее строгий, чем в марте-апреле.

«Экономика не останавливается: промышленность, транспорт будут работать. Временно закрывается только сфера непродовольственной торговли, услуг - ТРЦ, кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатры, фитнес-клубы. У школьников в это время каникулы, но детские сады могут работать», - пояснил глава комитета.

Ввести «мягкий» вариант локдауна и дать возможность бизнесу поработать перед праздниками в пиковый сезон удалось благодаря двум факторам.

«Во-первых, вовремя успела «нарастить мускулы» наша сфера здравоохранения. Загруженность больниц в среднем снижена до уровня в 50%. Значительно увеличено количество коек с подведенным кислородом, коек интенсивной терапии. И даже при негативном сценарии - стремительном увеличении количества новых больных и госпитализированных до конца декабря-начала января - наша медицина должна справиться. Второй фактор - определенный положительный эффект от карантина выходного дня: вторую неделю суточное количество инфицированных находится на стабильном уровне, в результате мы сегодня имеем не 20 тысяч новых инфицированных, а только 13 тысяч», - отметил Радуцкий.

Министерство здравоохранения рассчитывает на снижение количества заболевших коронавирусом на 40-50% вследствие локдауна в январе. При этом премьер министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что количество новых случаев коронавируса в январе может вырасти до 20-25 тысяч ежесуточно.