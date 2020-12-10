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Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов сообщил в комментарии Крым.Реалии, что обжалует в Европейском суде по правам человека заочный приговор, вынесенный ему 10 декабря Верховным судом Крыма (подконтрольный России).

«То, что делает Путин, он 19 лет не продержится, вот те 19 лет, которые они мне дали сегодня в оккупационном суде. А то, что мы делали и делаем с вами, ведем информационную войну, мы подтачиваем этот камень. Блокада дала общий большой импульс, когда вся Украина объединилась и дала отпор всем этим настроениям – торговать с Крымом и пытаться как-то помириться. А приговор комментировать смысла никакого нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект», – сказал Ленур Ислямов.

Напомним, 10 декабря Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело против него российская ФСБ возбудила в октябре 2015 года и объявила его в федеральный розыск.
ForUm

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