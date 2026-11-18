На зустрічі «Коаліції охочих» 19 листопада у Берліні президент Франції Еммануель Макрон зосередиться на посиленні української ППО, підготовці гарантій безпеки та повноцінній участі Європи в мирних переговорах. Берлін уперше прийматиме очний саміт об'єднання, де очікують понад 30 лідерів.

Про це повідомили джерела в Єлисейському палаці.

За словами співрозмовників агентства, майбутнє засідання стане вісімнадцятою зустріччю на рівні лідерів від часу заснування коаліції та п’ятою цього року. Німецька столиця вперше прийматиме саміт в очному форматі, а участь у ньому мають узяти понад 30 лідерів.

«Росія робить ставку на продовження й посилення війни та не обирає переговорів. За цих обставин наша відповідальність – і надалі зміцнювати позицію України. Спочатку для того, щоб вона могла захищатися, а потім, щоб могла вести переговори», — зазначив один зі співрозмовників.

Захист неба та фінансування

Першочерговим завданням у Парижі назвали захист українського повітряного простору, цивільного населення та критичної інфраструктури. У Єлисейському палаці наголошують, що це спільна відповідальність держав коаліції та США, а українській армії насамперед потрібні ракети-перехоплювачі, розвіддані та супутникові знімки.

Окремий акцент Франція зробить на стабільному фінансуванні Києва. За даними джерел, 18 листопада Єврокомісія має представити пропозиції щодо покриття фінансових потреб України, а наступного тижня лідери ЄС зберуться для ухвалення відповідного рішення. У Парижі підкреслюють, що Росія не повинна розраховувати на втому європейців.

Гарантії безпеки та участь у переговорах

Другим пріоритетом для Макрона є робота над довгостроковими гарантіями безпеки. Франція продовжує підтримувати вступ України до НАТО й водночас наполягає на зобов’язаннях, які матимуть реальну юридичну та політичну силу. Підхід коаліції поєднує посилення ЗСУ та підготовку Багатонаціональних сил для України, які мають гарантувати безпеку на суші, у повітрі й на морі після припинення вогню. Під час зустрічі в Берліні учасникам також доповідатимуть про перебіг навчань цих сил, що нині тривають у Польщі.

Третім напрямом стане відстоювання повноцінної участі європейців у мирному процесі — відповідно до домовленостей, досягнутих у Дубліні 12–13 листопада.

«Третій пріоритет, який я згадував і до якого ми можемо повернутися, це наша підтримка переговорів, що відновилися в Абу-Дабі, і те, якою ми бачимо свою роль у цих переговорах. Наша роль у переговорах – не роль посередника. Ми на боці України й належимо до тих, хто її найбільше підтримує. Ми відстоюємо підхід, який повною мірою враховує безпеку України та Європи й дає змогу досягти міцного миру. Із цим підходом ми беремо участь у переговорах і надалі братимемо в них участь», — підсумував представник Єлисейського палацу.