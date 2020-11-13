Сегодня около 8:00 на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева автомобиль со знаками службы такси «Uber», водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

Решение правительства подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

В Черкасском городском совете состоялось совместное заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета, на котором было принято решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.

Киев будет выполнять решение правительства о карантине выходного дня.

Во Львове субботу и воскресенье объявили рабочими для малого и среднего бизнеса.

На неподконтрольной Украине территории Донбасса оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса «иностранного гражданина». Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в Украине будет введен полный локдаун в случае, если врачи перейдут к медицинской сортировке больных COVID-19.

Сегодня, около 04:00, на улице Героев Космоса в Киеве мужчина ранил из огнестрельного оружия патрульного.

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии – юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей.

Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах.

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 11 787 случаев коронавирусной болезни COVID-19.