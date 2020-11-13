Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о карантине выходного дня, сообщает УП.

«В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня...

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение количества зараженных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города», – заявил он.

По словам Надала, на выходные люди имеют наибольшую сумму выручки, за счет чего удерживают свои заведения и платят наемным работникам, если этой выручки не будет - они просто перестанут работать.

Таким образом, добавил мэр, город потеряет поступления и не сможет обеспечивать потребности Тернополя.

Он призвал правоохранителей штрафовать субъектов хозяйствования не за то, что они работают, а только в том случае, если они не соблюдают санитарные нормы и ограничения, которые рекомендует Минздрав. В частности, относительно масочного режима, дистанции, наличия синитайзеров и так далее.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.