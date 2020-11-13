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За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 11 787 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки госпитализированы - 1587 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 6155 человек.

За сутки провели 73 398 тестирований (в том числе методом ПЦР - 46813, методом ИФА - 26585).

За все время пандемии в Украине заболели 512652 человека; выздоровели 233849;

9317 – скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
ForUm

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