Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в Украине будет введен полный локдаун в случае, если врачи перейдут к медицинской сортировке больных COVID-19, передает УНИАН.

Если карантин выходного дня не приведет к падению заболеваемости, и мы перейдем к «локдауну» медицинской системы, а не только к «локдауну» сферы услуг, конечно, что, если в таком случае, когда врачи по протоколу сортировки больных будут выбирать кому предоставлять медицинские услуги, а кому - нет, мы точно перейдем к полному локдауну. Я предлагаю всем быть ответственными и не доводить систему медицинского обеспечения до такого состояния», - заявил Немчинов.

По его словам, Министерство здравоохранения на заседании правительства сообщило, что «они ожидают результатов по итогам трех недель, поскольку этот карантин выходного дня введен до 30 ноября».

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.