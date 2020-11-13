Сегодня, около 04:00, на улице Героев Космоса в Киеве экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

«Во время общения с водителем по поводу нарушения инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать», - говорится в сообщении.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет, и гранаты.

Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.