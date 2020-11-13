Киев будет выполнять решение правительства о карантине выходного дня. Об этом заявил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы», - подчеркнул Бондаренко.

При этом, отметил Бондаренко, постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов.

«Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства», - уточнил советник городского головы.

Напомним, согласно решению правительства, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается:

1) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

5) деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

6) прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

По решению правительства, в выходные разрешается:

1) осуществление услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

2) работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

3) работа банков;

4) медицинская практика;

5) работа операторов почтовой связи;

6) работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;

7) деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.