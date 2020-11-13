Сегодня около 8:00 автомобиль со знаками службы такси «Uber», водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто уснул», написал он в Facebook.

«В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем», - сетует Геращенко.