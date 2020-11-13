В Черкасском городском совете состоялось совместное заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета. На нем рассмотрели вопросы внедрения карантина выходного дня, сообщила пресс-служба горсовета.

Как отметил заместитель городского головы Игорь Волошин, к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко обратились представители ОО «Форум развития Черкащины» и представители малого и среднего бизнеса. Они просили городские власти оказать поддержку бизнесу во время коронавируса и не закрывать учреждения торговли, общественного питания, развлекательные заведения, фитнес-залы и другие заведения на выходные.

Главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковский заметил, что введение карантина выходного дня является недейственным с противоэпидемической точки зрения.

«Инкубационный период COVID-19 продолжается минимум 14 дней, поэтому закрытие предприятий торговли, общественного питания и других на 2 дня в неделю абсолютно ничего не даст. К тому же, по статистике, чаще всего люди заражаются коронавирусом в кабинете врача или рядом с ним, а не в кафе или ресторане. Поэтому введение карантина выходного дня не приведет к падению заболеваемости», - говорит Кульчиковский.

«Если не будут работать предприниматели, не за что будет содержать больницы», - подчеркнул заместитель городского головы Волошин.

На связь по Skype вышел мэр Анатолий Бондаренко, который находится на больничном.

«Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн грн больницам на борьбу с коронавирусом. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться», - отметил городской голова.

Решение о невведении в Черкассах карантина выходного дня сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет.

Согласно принятым решениям, в Черкассах в субботу и воскресенье разрешается работа баров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений (кроме ночных клубов), предприятий торговли и бытового обслуживания населения, учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Разрешается также работать рынкам. Все эти субъекты хозяйствования должны обеспечить соблюдение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.