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На неподконтрольной Украине территории Донбасса оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса «иностранного гражданина». Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, предполагается лишить их «избирательного права», возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения.

Также, по данным ГУР, российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле», – сказано в сообщении.
ForUm

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