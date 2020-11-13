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Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК «Нафтогаз Украины»  о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

Так, без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.

Нафтогаз на постоянной основе, независимо от отопительного сезона, информирует областные (городские) администрации, органы местного самоуправления и, непосредственно, предприятия-должники по потреблению, расчетам и задолженности за природный газ.

Кроме этого, компания с июля систематически публикует на сайте информацию о перечне должников, которым по закону не может поставлять газ в связи с критическими долгами. Так жители каждой области имеют возможность заранее проверить, касаются риски их местных (региональных) предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

За последние 4 месяца проблему критических долгов решили 93 производителя тепла - перечень сократился со 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 16-ти (по состоянию на 12 ноября).

Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867.
ForUm

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