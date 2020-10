Во время официального визита президента Украины в Великобританию жена главы государства Елена Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о начале первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с положениями Меморандума, Администрация исторических королевских дворцов (г. Лондон) поддерживает инициативу первой леди и обязуется в ближайшее время ввести украиноязычный аудиогид в одной из наиболее известных достопримечательностей не только Великобритании, но и мира – Лондонском Тауэре (Tower of London).

Отдельной важной договоренностью является готовность британских партнеров и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском в других музеях и исторических королевских дворцах страны.

«Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском – это не только об удобстве и доступности. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре, - отметила Зеленская. - Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро звучал и украинский язык».

Лондонский Тауэр (англ. Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London) – один из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.