«До дня народження мого друга Гарик Кричевский ми з Олексій Юренко підготували подарунок. А саме українське видання його книги «Ангели у білому».

«Ангели у білому» — це дуже талановита підбірка новел, де Гарік розповідає історії з власного життя під час роботи медбратом в «Швидкій допомозі» в юні роки.

І, нарешті, ця книга побачить світ українською.

Вже найближчим часом вона з’явиться в продажу в онлайн і офлайн магазинах — подробиці згодом!», — повідомив у Facebook голова правління ГО «Європейський шлях України» Ігор Корж.