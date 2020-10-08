Пассажиропоток Международного аэропорта «Борисполь» в 2020 году уменьшится до уровня 2009 года, сообщается на сайте аэропорта.

«По итогам сентября 2020 международный аэропорт «Борисполь» обслужил 554 485 пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (сентябрь 2019 - 1649 тыс. пассажиров). Суммарный пассажиропоток за 9 месяцев текущего года составил 4058215 пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода 2019», - говорится в сообщении.

В администрации объясняют: не только не состоялась так называемая «сентябрьская хасидская программа», аэропорт не досчитался около 3 миллионов трансферных пассажиров.

По данным «Украэроруха», в сентябре авиатрафик в Украине сократился на 56,6%.