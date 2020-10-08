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Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района.

По данным полиции Житомирской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 8:50.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушовского отделение полиции.

Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

Установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
ForUm

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