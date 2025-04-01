Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило прослуховування в офісі столичних адвокатів.

За даними джерел УНН, «прослушку» було встановлено в кімнаті для переговорів, де адвокати обговорювали з клієнтами стратегії їх захисту. При чому клієнти, чиї розмови були записані - були підслідні самого ж бюро.

Близько місяця детективи НАБУ записували і прослуховували розмови в офісі адвокатів в центрі столиці. «Прослушку» виявили самі адвокати - вона була вмонтована у підлогу з нижнього поверху, який детективи орендували спеціально для цих дій.

За інформацією джерел, важливим фактом є те, що на момент прослуховування були відсутні будь -які кримінальні провадження стосовно адвокатів. І лише після виявлення "прослушки" , в той же день, детективи НАБУ екстрено зареєстрували фактове кримінальне провадження з фабулою про начебто втручання адвокатів в електронні системи. Проте, ця фабула не є підслідністю НАБУ, оскільки не є корупційним злочином. Тобто, може йтися не лише про той факт, що детективи НАБУ діяли в заборонений спосіб і збирали інформацію про тактику та стратегію захисту своїх підслідних, а ще й порушили підслідність, вчиняючи такі дії.



Наразі невідомо, який саме суддя Вищого антикорупційного суду дозволив заборонене прослуховування адвокатів - УНН готує відповідний запит. Натомість відомі дані слідчої групи НАБУ та прокурорів САП: фігурують зокрема Ярослав Вороніжський та Федір Олійник. Обидва з орбіти Андрія Калужинського, якого зі скандалом було звільнено з НАБУ і проти якого було ініційовано службове розслідування.



Зауважимо, що захищеність конфіденційної інформації адвокатів є одним із наріжних каменів юридичної професії. Тож, такі дії детективів НАБУ можуть вказувати на заборонені методи: порушення як Конституцію України, так і міжнародних правових стандартів, що гарантують адвокатську таємницю.



Слід зазначити, адвокатська таємниця є фундаментом довіри між адвокатом і клієнтом. Без цього принципу неможливо забезпечити захист громадян у суді чи гарантувати справедливий процес.



Отримання конфіденційної інформації може бути використане для маніпуляцій, шантажу або неправомірного тиску як на адвокатів, так і на їхніх клієнтів. Це створює небезпечний прецедент для втручання держави у приватне життя громадян. Якщо адвокати не можуть захистити права своїх клієнтів через незаконні дії державних органів, це ставить під загрозу весь правовий устрій країни.



Конституція України гарантує кожному громадянину право на захист та адвокатську таємницю (стаття 59). Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" прямо забороняє втручання в діяльність адвокатів та порушення конфіденційності їхніх розмов із клієнтами. Подібні дії також суперечать міжнародним стандартам, зокрема Європейській конвенції з прав людини (стаття 8 — право на повагу до приватного і сімейного життя).



Які наслідки?