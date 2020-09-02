В Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары, площадь которых составляет более 500 гектаров.

В селе Горобовка Двуречанского района Харьковской области в результате лесного пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу.

Сегодня в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют «экстремисты» из Украины. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пресс-конференции в Москве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «200 экстремистах, подготовленных в Украине», дестабилизирующих ситуацию в Беларуси, плодом болезненной фантазии.

Кабинет Министров принял решение о возможности своей работы в режиме онлайн в условиях повышения угроз из-за СOVID-19.

Немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Минздрав изменит алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции.

В центре Киева напали на нардепа Антона Полякова. Позже правоохранители задержали напавшего мужчину.

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 случаев COVID-19, за последние сутки – 2495.

У 332 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом. Пятеро больных умерли.

Высший совет правосудия не поддержал отстранение от правосудия судей Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

Президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции «Слуги народа» с требованием исключить нардепа Гео Лероса, который крайне резко раскритиковал вчера в Раде главу государства и его методы управления страной: это сделали якобы после нарушения Леросом «негласных соглашений». Такое объяснение озвучил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

Президент Владимир Зеленский возразил, что фракция партии «Слуга народа» по его приказу исключила народного депутата Гео Лероса из своего состава.

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на электронный вариант трудовой книжки.

Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине.

Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября.

Россия продолжает поставлять на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.