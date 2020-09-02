Президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции «Слуги народа» с требованием исключить нардепа Гео Лероса, который крайне резко раскритиковал вчера в Раде главу государства и его методы управления страной: это сделали якобы после нарушения Леросом «негласных соглашений». Такое объяснение озвучил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает Ліга.net.

По его словам, у Лероса был затяжной конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но фракция к этому «относилась абсолютно нейтрально», так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.

«Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что «мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное»... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что «мне здесь не нравится, пойду в другую партию», – сказал Арахамия.

Глава фракции уточнил, что Лерос был «списочником» на выборах, и если бы ему довелось самостоятельно писать заявление о выходе из фракции, он потерял бы мандат. Поэтому, сказал Арахамия, «Слуга народа» «фактически помогла не потерять мандат... У него не было избирателей: он просто №25 и ни одной встречи с людьми не провел, в Раду заехал по списку».

Нардеп заявил, что еще до вчерашнего скандального выступления Лероса с трибуны переговорил с ним, так как «была информация», что тот «перейдет красную линию».

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

1 сентября Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что «это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну», и президент «не стал воевать со старой системой, а слился с ней». Ермака он назвал «агентом ГРУ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену», а глава СБУ Баканов, по мнению Лероса, «взял под контроль теневую экономику».