Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «200 экстремистах, подготовленных в Украине», дестабилизирующих ситуацию в Беларуси, плодом болезненной фантазии. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

«Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине, являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову», – заявил он.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. «Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше», – подчеркнул министр.

«Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. И главное, воистину, как говорит пословица: «вор кричит - держите вора», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют «экстремисты» из Украины. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пресс-конференции в Москве.