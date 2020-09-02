Сегодня в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Также наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау особо отметила достижение прогресса в вопросах безопасности.

Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельность, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, что предварительно запланировано на ноябрь.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена ​​задача группе в сфере безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдение режима прекращения огня и призвала их делать все возможное, чтобы он хранился.

Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения «тишины».

В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, о которых запрашивала другая сторона в рамках взаимного освобождения.

Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости связывания процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, принимая во внимание тяготы, которые испытывают люди, находящиеся в заключении.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.