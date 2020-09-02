Сегодня в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.
На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Также наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау особо отметила достижение прогресса в вопросах безопасности.
Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельность, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.
Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, что предварительно запланировано на ноябрь.
Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе в сфере безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдение режима прекращения огня и призвала их делать все возможное, чтобы он хранился.
Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения «тишины».
В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, о которых запрашивала другая сторона в рамках взаимного освобождения.
Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости связывания процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.
Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, принимая во внимание тяготы, которые испытывают люди, находящиеся в заключении.
Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.
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