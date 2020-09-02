Немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

По данным немецкого правительства, есть «недвусмысленные доказательства» наличия химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме оппозиционера.

Зайберт назвал это «впечатляющим событием».

«Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение», - сказал он.

По его словам, немецкое правительство «срочно просит РФ прокомментировать этот вопрос».

Федеральное правительство также обсудит «соответствующую совместную реакцию» со своими партнерами в ЕС и НАТО.

Отмечается, что канцлер Ангела Меркель провела консультации с министром финансов Олафом Шольцем, министром иностранных дел Хайко Маасом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главой Федеральной канцелярии Хельге Браун и согласовала дальнейшие шаги.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.