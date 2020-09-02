В селе Горобовка Двуречанского района Харьковской области в результате лесного пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ГосЧС поступила информация, что на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 500 га, из них 100 га верхового пожара. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничащего с лесом. В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом- отравления угарным газом.

Для эвакуации населения привлечены автобусы. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек из с. Горобовка и 12 человек из с Гряникивка). Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея смт Двуречная.

Для тушения пожара от Главного управления ГосЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Дополнительно сформирован сводный отряд в составе 20 отделений на автоцистернах, направляемых к месту происшествия. Также задействованы 2 пожарных поезда, пожарный самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза и 50 человек личного состава.

Также сообщается, что по состоянию на 21:00 пожар вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества локализован.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары, площадь которых составляет более 500 гектаров.