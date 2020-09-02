также в разделеСтолица
В Киеве «заминировали» офисный центр «Парковый», где должна была пройти международная конференция по судебной реформе 9
Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс 8
Миллионные хищения в «Киевзеленстрое»: Бывшего директора отпустили на поруки нардепов 9
В Киеве будут судить нотариуса за сотрудничество с рейдерами 18
В Киеве резко увеличилось количество госпитализированных с COVID-19 20
В Киеве избили нардепа 40
В Киеве - всплеск коронавируса: заболели 332 человека 28
Полиция усилила охрану правительственного квартала 14
Киевского инженера ждет суд из-за некачественного ремонта Русановского канала 24
Первый день осени в Киеве установил температурный рекорд 14
Бывшие партнеры похитили киевского бизнесмена и требовали $2 миллиона выкупа 23
В киевские школы пошли 30 тысяч первоклассников 11
За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 176 человек 12
В Киеве из-за коронавируса закрыли на карантин целую школу 26
В Киеве прогнозируют вспышку коронавируса после начала учебного года 12
В Киеве – 277 новых случаев COVID-19, 6 больных умерли 18
Почти 13 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Киеве 33
«Амбициозный» план: Кличко хочет ввести Киев в ТОП-100 городов мира через 5 лет 11

Правоохранители задержали мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату Антону Полякову, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

«Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану «Перехват». В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных», – говорится в сообщении.

Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним,  центре Киева напали на нардепа Антона Полякова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги