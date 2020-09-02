Правоохранители задержали мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату Антону Полякову, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

«Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану «Перехват». В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных», – говорится в сообщении.

Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, центре Киева напали на нардепа Антона Полякова.