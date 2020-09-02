Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на электронный вариант трудовой книжки, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3623 проголосовали 283 народных депутата.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и ряд других законодательных актов о введении учета трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лицах государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, начисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей, предусмотренных законодательством, доступ к этой информации лиц, которой она касается , а также с ее согласия - третьих лиц.

Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд.

Предполагается, что включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников осуществляется в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего закона на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Назначение пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически (без обращения лица) в случае получения застрахованным лицом права на назначение пенсии по возрасту по достижении пенсионного возраста, на основании сведений, имеющихся в системе персонифицированного учета. В случае отсутствия в системе персонифицированного учета сведений о страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Предлагается использование информации из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:

основного места работы работника согласно поданному им заявлению;

права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;

прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;

принесения присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;

присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;

информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;

выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

Напомним, в октябре 2019 год Кабинет Министров начал работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов.