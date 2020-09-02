Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года», - сообщил во время пресс-брифинга заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются в связи с изъятием из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек в прошлом году. Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится. Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетов могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратных 10 копейкам).

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, а бизнесу и государству принесет пользу.

Как отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине почти через месяц – с 1 октября 2020 года. «С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета», - пояснил он. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно.

Кроме того, НБУ с 1 октября 2020 будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк. Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривни образца 2018 выпуска.