У 332 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом. Пятеро больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных! Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов! Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 случаев COVID-19, за последние сутки – 2495.