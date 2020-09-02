также в разделеОбщество
«Кризисное состояние удалось пережить»: Тимошенко сообщила о своем самочувствии 3
Владелец компании-спонсора «Слуги народа» ввозит в Украину запрещенные грузы из Сирии близкой к Путину фирмы 14
В итальянском парламенте показали фильм о Маркиве 9
На напавшего на Стерненко составили админпротокол 26
ЕСПЧ отказался принимать срочные меры в защиту храмов ПЦУ в Крыму 16
Будут судить СБУшника, требовавшего взятку зерном 13
Разведка: Россия за неделю отправила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами 40
Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине 37
В Facebook сообщили о разоблачении проекта российской «фабрики тролей» 26
ВСП не поддержал отстранение одиозных судей ОАСК 20
1 сентября. Картина дня 29
Школьникам на время выборов могут устроить небольшие каникулы 21
У митрополита ПЦУ подтвердили коронавирус 49
В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников 7
Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы 10
На Луганщине блокировали масштабную незаконную добычу угля на госшахте 15
Судебные слушания по делу MH17 продолжатся в конце сентября 10
Адвокаты Стерненко заявили о попытке четвертого нападения на него 19

Минздрав изменит алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября, передает Укринформ.

«На этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения, и завершать самоизоляцию, в случае отсутствия клинических симптомов, можно будет на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования. А также тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-9-й день, что позволит выйти из самоизоляции, не дожидаясь 14 дней», - пояснил Ляшко.

Также он отметил, что уже будет достаточно одного негативного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов для того, чтобы человек попадал в категорию выздоровевших. По его словам, те, кто уже переболел коронавирусом, но до сих пор находится на амбулаторном лечении, могут сдать бесплатный тест.

Ляшко добавил, что бесплатное ПЦР-тестирование также предоставляется пациентам с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациентам с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики для определения возбудителя.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 случаев COVID-19, за последние сутки – 2495. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги