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В центре Киева напали на нардепа, сообщила пресс-служба столичного главка.

Утром в полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

По словам потерпевшего, в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

По данным УП, речь идет об Антоне Полякове из группы «За будущее».

Предварительно, произошел бытовой конфликт. Нардеп со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняются.
ForUm

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