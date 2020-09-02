также в разделеОбщество
«Кризисное состояние удалось пережить»: Тимошенко сообщила о своем самочувствии
В Украине упростят процедуру выхода из самоизоляции 9
Владелец компании-спонсора «Слуги народа» ввозит в Украину запрещенные грузы из Сирии близкой к Путину фирмы 13
В итальянском парламенте показали фильм о Маркиве 9
На напавшего на Стерненко составили админпротокол 22
ЕСПЧ отказался принимать срочные меры в защиту храмов ПЦУ в Крыму 16
Будут судить СБУшника, требовавшего взятку зерном 12
Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине 36
В Facebook сообщили о разоблачении проекта российской «фабрики тролей» 26
ВСП не поддержал отстранение одиозных судей ОАСК 20
1 сентября. Картина дня 25
Школьникам на время выборов могут устроить небольшие каникулы 21
У митрополита ПЦУ подтвердили коронавирус 49
В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников 7
Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы 10
На Луганщине блокировали масштабную незаконную добычу угля на госшахте 14
Судебные слушания по делу MH17 продолжатся в конце сентября 10
Адвокаты Стерненко заявили о попытке четвертого нападения на него 19

Россия продолжает поставлять на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

«Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК», - сообщил он.

Так, на прошлой неделе через неконтролируемый Украиной участок границы в соединения и части оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, разведчики, связисты).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
40
Теги