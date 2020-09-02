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Высший совет правосудия не поддержал отстранение от правосудия судей Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ВСП.

Так, ходатайства относительно судей  Огурцова, Погрибниченко и Келеберды  возвращены генпрокурору без рассмотрения.

Отмечается, что ВСП вернул указанные ходатайства «в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении, и, как следствие, не приобретение судьей статуса подозреваемого в уголовном производстве».

Ходатайства в отношении Аблова и Качура рассмотрены, но ВСП решила отказать в их удовлетворении.

Что касается Аблова, ВСП пришла к выводу, что «доказательства, которыми обосновано  подозрение, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства».

Кроме того, по мнению ВСП, не обосновано наличие рисков, которые могут возникнуть в случае продолжения осуществления правосудия судьей Абловым. В частности, среди материалов, прилагаемых к ходатайству, отсутствуют расписки о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он якобы может уничтожить или исказить.

Также Офисом генпрокурора не представлено доказательств того, что судья Аблов имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, допрашивать во время досудебного расследования, и противоправно препятствовать таким образом установлению обстоятельств уголовного правонарушения.

Качура отказались отстранить «в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений».

Напомним, ранее Высший совет правосудия вернул ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск  подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям  Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
ForUm

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