Кабинет Министров принял решение о возможности своей работы в режиме онлайн в условиях повышения угроз из-за СOVID-19. Как передает УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Предлагаем внести изменения в действующий регламент, в частности пункта 6 параграфа 14, которым предусмотреть проведение заседаний правительства, а также правительственных комитетов в режиме онлайн, согласно которому председательствующий будет формировать повестку дня, а члены правительства смогут участвовать или непосредственно в Доме правительства, или находясь в режиме видеоконференции с использованием аппаратного ресурса Кабинета министров с защищенной связью», - сказал перед принятием решения министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, таким образом будет возможность обеспечить бесперебойную работу правительства и подготовку документов Кабмина правительственными комитетами.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.