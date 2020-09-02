Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют «экстремисты» из Украины. Как передает УНИАН, об этом он сказал на совместной с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пресс-конференции в Москве.

«Мирные люди (в Беларуси) просто хотят быть услышанными, но мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет, о тех людях, к которым корреспонденты наших изданий не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную сторону», - сказал Лавров.

«Есть подтверждённые сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины – там есть и «Трезубец Степана Бандеры», С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор». Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси», - утверждает Лавров.

По его словам, эти люди «финансируют соответствующие мероприятия» и «науськивают перспективных экстремистских лидеров».

Как заявил Лавров, по данным РФ, эти люди «прошли подготовку в соответствующих лагерях в Днепропетровской и Волынской областях». «Порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что те, кто пытается «раскачать обстановку» в Беларуси и «неуклюже заигрывают» с Минском, хотят «оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства».

«Будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе Конституции республики», - сказал Лавров.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью назвал президентские выборы в Беларуси «состоявшимися».

По словам Лаврова, Москва также считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела Беларуси, навязывание «назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского народа». «Считаем весьма перспективной инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества», - сказал Лавров.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.