Президент Владимир Зеленский возразил, что фракция партии «Слуга народа» по его приказу исключила народного депутата Гео Лероса из своего состава.

Как сообщает Укринформ, об этом глава государства заявил во время общении со СМИ на Харьковщине в ответ на вопрос, как он реагирует на соответствующее заявление Лероса.

«У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии», - сказал Зеленский.

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии »Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции »Слуги народа» с требованием исключить Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

1 сентября Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что «это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну», и президент «не стал воевать со старой системой, а слился с ней». Ермака он назвал «агентом ГРУ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену», а глава СБУ Баканов, по мнению Лероса, «взял под контроль теневую экономику».