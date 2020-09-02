Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине.
Об этом он сказал в эфире Украина 24.
«Я думаю, что такая ситуация назревает. Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах», - заявил Стефанчук.
«До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы», - добавил он.
«Я думаю, что все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будет предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19», – заявил Стефанчук.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 17 марта возглавляет Игорь Петрашко.
Главой Минфина с 30 марта является Сергей Марченко. Он – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.
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