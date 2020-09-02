Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября, передает Радио Свобода.

«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения статьи 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекут за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском непоправимого вреда», - говорится в сообщении.

В августе ЕСПЧ обратился к российским властям из-за притеснений ПЦУ в Крыму.

Российские власти в Крыму в феврале 2020 году направили предписание об «освобождении помещений» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором совершались богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В подконтрольном России Министерстве имущества Крыма объяснили это требование якобы истечением срока действий договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

В ноябре 2019 подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал ПЦУ снести храм в Евпатории. Сторона защиты заявляла о намерении подавать заявление о пересмотре решения суда.

В июле 2020 митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.