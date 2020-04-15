С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц в настоящее время готовится, идут последние согласования списков, сообщил Офис президента.

Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

Также Кабмин поддержал закрытие еще 10 пунктов пропуска автомобильного сообщения на границе Украины для повышения уровня безопасности на время проведения карантинных мероприятий.

Выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

СМИ сообщили, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.

Сам Поворозник назвал ситуацию с подозрением во взяточничестве политической провокацией.

Перед пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и меры безопасности. Об этом было заявлено на совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 15 апреля, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Государственной пограничной службы.

Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении «Действие», которым паспорта в смартфоне официально признаны цифровыми аналогами бумажных документов.

Министерство иностранных дел Украины требует от РФ как государства-оккупанта обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента девятого созыва на 16 апреля.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что в аннексированном Крыму задержали участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны».

Кабинет Министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Днипре деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны.

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании по делу о сбитии украинского самолета над Тегераном, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суды.

Народного депутата фракции «Европейская Солидарность», экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о проведении форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна приостанавливает выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.