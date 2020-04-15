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Министерство иностранных дел Украины требует от РФ как государства-оккупанта обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«В условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19, Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность состоянием обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны РФ исключает непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупационной администрацией доступа СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, усложняется также и помощь со стороны международного сообщества.

«В очередной раз отмечаем обязательство РФ как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения этих территорий. В частности, согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, должно принимать профилактические и предупредительные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий», – заявили в МИД.

Украина требует от РФ регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных ею украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией.

«Призываем РФ также обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины, предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного Комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследование и лечения, а также предоставление гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.

Соответствующая нота с требованиями к РФ как государству-оккупанту была направлена российской стороне.

МИД также призывает международное сообщество способствовать разблокированию РФ доступа ко временно оккупированным территориям Украины для предоставления такой помощи.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая  COVID-19.

 
ForUm

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