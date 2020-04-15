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Народного депутата фракции «Европейская Солидарность», экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о проведении форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

«Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским – за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора», - написал он в Facebook.

Вятрович отметил, что вызов подписал следователь Амелин, на которого он подал в суд за «игнорирование» государственной измены Ермаком и Кучмой.
ForUm

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