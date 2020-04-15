Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании по делу о сбивании украинского самолета над Тегераном, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суды. Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда.

Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с «человеческой ошибкой» как причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародование данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили.

Эксперт по авиационному праву Андрей Гук по просьбе Радио Свобода прокомментировать документ заявил, что, предлагая такие отдельные договоренности Украине, Иран может пытаться создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

Кроме того, по его словам, то, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за случившееся.

По словам Гука, вопрос о том, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом, останется без ответа, если Украина примет позицию Ирана, изложенную в проекте документа.

Иными словами, говорит эксперт, Иран считает расследование «человеческой ошибки», которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры - внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.