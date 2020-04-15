Федеральная служба безопасности России утверждает, что в аннексированном Крыму задержали участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны», сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российскую спецслужбу.

«Пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан. Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в г. Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения», – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что в «состав агентурной группы», входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки «доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну», и гражданин Украины, подозреваемый в «осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы».

По информации российского ведомства, возбуждены уголовные дела «о государственной измене и шпионаже»

Сообщается также, что россиянке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а гражданин Украины заключен под стражу. Ее имя и фамилия не называются.

Как указывают в ФСБ, о деятельности задержанных они узнали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в январе этого года в отношении мужчины, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами в Крыму для «совершения ряда диверсионно-террористических актов».

Подтверждения данной информации из других источников нет. В ГУР Минобороны Украины пока сообщение ФСБ не комментировали.