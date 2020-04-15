Перед пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и меры безопасности.

Об этом было заявлено на совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен понимать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг», - отметил Зеленский.

Напомним, МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 челове