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Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 15 апреля во исполнение Указа президента от 23 марта 2020 № 103/2020, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

В то же время отмечается, что численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 году в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16 тыс. 460 человек. В частности, ряды Вооруженных сил пополнят 9 тыс., Нацгвардии - 5460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.

«Это решение правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу», – сказано в сообщении.

Напомним, на время действия карантина военкоматы приостановили отдельные меры призыва на срочную военную службу.
ForUm

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